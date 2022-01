Goed nieuws voor Lionel Messi en PSG want hij legde een negatieve test af

Zowel PSG als Lionel Messi zullen gelukkig zijn dat iets negatief toch positief is. Zo is Messi verlost van corona en kan hij terug de training hervatten bij de Parijzenaars.

De Argentijnse winnaar van de Gouden Bal testte afgelopen weekend positief op het coronavirus. Ernstige symptomen of ziek was hij gelukkig niet. PSG maakte vandaag bekend dat Lionel Messi opnieuw getest is en dat deze negatief was.

"Hij is terug in Parijs en zal de training zo snel mogelijk hervatten", laat de club weten via hun officiële website.

Messi speelde tot nu toe 16 wedstrijden in het shirt van PSG en kwam daarin zesmaal tot scoren en gaf vijf assists. Dit weekend staat de wedstrijd tegen Olympique Lyon op het programma. Het is nog afwachten of de Argentijnse stervoetballer van de partij is.