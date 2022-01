🎥 Dries Mertens scoort, maar wint niet bij Juventus - wat gebeurde er nog in de Serie A?

In de Serie A was het een vreemde speeldag op donderdag, maar ook wel eentje met het nodige spektakel. Het was opnieuw uitkijken naar de Belgen.

Bologna - Internazionale, Atalanta - Torino, Salernitana - Venezia en Fiorentina - Udinese gingen alle vier niet door. Enkele andere wedstrijden gingen wél door. Dries Mertens speelde met Napoli op bezoek bij Juventus en opende al snel de score. Chiesa maakte uiteindelijk wel nog gelijk en dus werd het 1-1 in Turijn. CIRO | Dries Mertens is in vorm! 😍🇧🇪 #JuventusNapoli pic.twitter.com/9rdkDN6m5Y — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 6, 2022 Zinho Vanheusden speelde met Genoa op bezoek bij Sassuolo en ook daar werd het 1-1 dankzij Destro en Berardi. Het AC Milan van Alexis Saelemaekers won een belangrijk duel in eigen huis met 3-1 van AS Roma. Saelemakers werd halfweg de tweede helft vervangen. 06/01/2022 12:30 Bologna - Inter Milaan Uitg 06/01/2022 12:30 Sampdoria - Cagliari 1-2 06/01/2022 14:30 Lazio - Empoli 3-3 06/01/2022 14:30 Spezia - Hellas Verona 1-2 06/01/2022 16:30 Atalanta - Torino Uitg 06/01/2022 16:30 Sassuolo - Genoa 1-1 06/01/2022 18:30 AC Milan - AS Roma 3-1 06/01/2022 18:30 Salernitana - Venezia Uitg 06/01/2022 20:45 Fiorentina - Udinese Uitg 06/01/2022 20:45 Juventus - Napoli 1-1