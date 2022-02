Napels of een laatste héél grote slag? 'Mertens krijgt aanbieding om carrière elders af te sluiten en héél véél geld te verdienen'

Dries Mertens is op het einde van het seizoen einde contract bij SSC Napoli. De Rode Duivel liet al optekenen dat hij graag wil blijven, maar er is een héél lucratieve aanbieding op komst.

Volgens de Canadese media heeft Toronto FC een oogje op Dries Mertens. En dat hoeft niet te verwonderen. Lorenzo Insigne ging eerder al overstag voor de MLS-club.

Ook Mertens kan in Canada een slordige vijftien miljoen euro per seizoen verdienen. Het hart van de 34-jarige aanvaller ligt dan wel in Napels, maar kan hij zo’n laatste grote slag negeren?