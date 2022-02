KVM-coach Vrancken over commotie: "Ik vind het niet meer dan normaal dat die wedstrijd doorgaat"

OH Leuven besliste deze week om naar het BAS te trekken tegen de beslissing dat de match OHL-KV Mechelen nog gespeeld moet worden. Bij KV Mechelen heeft Wouter Vrancken daar uiteraard een andere mening over.

“Dat OHL naar het BAS trekt is hun zaak”, liet Vrancken vrijdag noteren. “Ik ga daar, zeker na de uitspraken van enkele dagen geleden, niet te veel aan toevoegen.”

OHL-coach Marc Brys deed ook volgende uitspraak: “Als we van KV Mechelen moeten aanhoren dat er sprake is van discriminatie, lijkt me dat een schande voor de mensen die gestorven zijn om de rechten van de mens erdoor te krijgen.”

“Een extreme vergelijking”, aldus Vrancken in GvA. “Terwijl het louter om een sportwedstrijd gaat. Die uitspraak is voor zijn conto. Iedereen voegt graag drie punten toe aan zijn puntentotaal en probeert dat op zijn manier te doen. Ik vind het niet meer dan normaal dat die wedstrijd doorgaat. Wij voldeden op dat moment aan de regels, met twee doelmannen die ontbraken door een coronabesmetting. Had men die match toen al uitgesteld, dan was er nu geen heisa.”