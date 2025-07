Done deal: Club Brugge grijpt ernaast, speler KV Mechelen heeft nieuwe club beet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen heeft besloten om Noah Makanza uit te lenen aan zusterclub Helmond Sport. Op die manier willen ze hem meer speelminuten gaan gunnen dan bij Mechelen mogelijk was.

Noah Makanza (20) wordt voor één seizoen uitgeleend aan Helmond Sport. De jonge middenvelder gaat in Nederland op zoek naar speelminuten. “Noah is Jong KV intussen ontgroeid, bij Helmond moet hij zich verder ontwikkelen”, klinkt het bij de sportieve werking van Malinwa op hun webstek.

Makanza is 20 jaar oud en kwam in 2017 aan bij de jeugd van Malinwa. Het talent knokte zich vorig seizoen naar een contract bij de A-kern van Geel-Rood en was afgelopen seizoen de onbetwiste kapitein bij Jong KV.

Speelminuten vergaren is het devies

“Bij Helmond moet Noah speelminuten proberen te vergaren”, vertelt Sportief Directeur Tom Caluwé. “In de A-kern van Malinwa is de concurrentie intussen moordend, met onder andere Schoofs, Hammar, Mrabti en Teague."

Noah Makanza trekt op uitleenbasis naar onze zusterclub Helmond Sport. Daar zal Noah op zoek gaan naar meer speelminuten en zich verder ontwikkelen. Een mooie stap in de samenwerking tussen beide clubs.



Veel succes Noah!

"Dit is een belangrijke stap voor Noah, die nu gewoon zijn plek moet opeisen bij het eerste elftal in Helmond. We duimen dat hij die plek opeist en zich verder ontwikkelt. Binnen afzienbare tijd moet Noah de concurrentie bij Malinwa kunnen aangaan."

Afgelopen winter was er ook al interesse van onder meer Club Brugge, maar zij grijpen er nu dus naast. Mechelen gelooft in zijn jongeling, vandaar ook de uitleenbeurt met oog op de toekomst.