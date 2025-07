OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwe spits helemaal beet

Het zat eraan te komen: Aaron Bibout is sinds donderdag officieel een speler van KRC Genk. Een transfer met oog op het vertrek van Tolu.

KRC Genk heeft donderdag zijn vierder zomertransfer voorgesteld. Aaron Bibout komt over van Västerås SK uit de Zweedse tweede klasse.

Met zijn komst lijkt het erop dat Genk anticipeert op een vertrek van Tolu. "De jonge Kameroener moet de concurrentie aangaan met Hyeon-gyu Oh, maar krijgt in Limburg ook de tijd om zich verder te ontwikkelen", staat namelijk te lezen op de clubwebsite.

De Kameroener tekende voor vier seizoenen in Limburg. Op 17-jarige leeftijd koos hij al voor een avontuur bij LA Galaxy in de Verenigde Staten. Een halfjaar geleden tekende hij in Zweden.

Na een felle start, heeft hij nu dus al een nieuw avontuur beet. Bibout reageerde al kort zelf op de transfer. "Ik ben dankbaar voor deze kans. Ik weet dat KRC Genk een club is die jonge spelers beter maakt."

"Ik kom om hard te werken en om stap voor stap mijn niveau te verhogen. Ik sta te popelen om mezelf te tonen in België en in Europa", besluit Bibout.