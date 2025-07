Coach uitte al ferme kritiek: is promovendus wel klaar voor het hoogste niveau?

Zulte Waregem lijkt veel zin te hebben in de terugkeer naar het hoogste niveau. De voorbereiding begon heel vroeg en leverde veel overwinningen op, maar een paar sterkhouders vertrokken wel en de vraag is of het team ook al helemaal klaar is voor de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem werd vorig seizoen op de laatste speeldag kampioen. En dus is het afwachten wat de promovendus in het nieuwe seizoen allemaal zal vermogen. Daarbij zal het ook afwachten worden in hoeverre de transfers een meerwaarde kunnen bieden.

Coach Vandenbroeck was al duidelijk: "Een verklaring voor het uitblijven van versterking? Het is heel simpel: ons budget is onvoldoende om te concurreren met andere clubs die dezelfde spelers willen", klonk het in Het Nieuwsblad.

Transfers nodig om sterker te worden?

Zulte Waregem heeft nog niet al te veel toptransfers gedaan en binnen de club wordt nog gezocht naar extra versterking. De topspeler vertrok wel al, voor een bedrag van meer dan vijf miljoen euro was hij ook niet te houden.

Inkomend Uitgaand Tobias Hedl (22, Rapid Wien) - optie gelicht Pape Demba Diop (21, Straatsburg) - €7,5 miljoen Serxho Ujka (26, KF Egnatia) - €300.000 Nicolas Rommens (30, Lommel SK) - transfervrij Thomas Claes (21, KRC Genk) - €300.000 Dylan Demuynck (21, Lierse) - verhuurd Enrique Lofolomo (25, Köln) - transfervrij Brent Gabriël (26, Lokeren) - ? Wilgens Paugain (23, St Pölten) - optie gelicht

Aan inkomende zijde is er dan weer nog niet al te veel gebeurd. Tobias Hedl en Wilgens Paugain werden langer vastgelegd na een huurperiode vorig seizoen, met Thomas Claes werd een sterkhouder weggeplukt bij Jong Genk.

"Het is een understatement dat mijn groep nog niet compleet is. We hebben veel tijd verloren. Ik geef de voorbereiding een 6 op 10", aldus nog coach Vandenbroeck.

De voorbereiding

11 juni: KSK Beveren Leie - Zulte Waregem 0-6

14 juni: Racing Waregem - Zulte Waregem 0-5

20 juni: Oudenaarde - Zulte Waregem 0-5

21 juni: PSV 1820 - Zulte Waregem 0-8

28 juni: Antwerp - Zulte Waregem 0-1

28 juni: Zulte Waregem - Olympic Charleroi 1-1

2 juli: AEK Athene - Zulte Waregem 0-2

5 juli: AZ Alkmaar - Zulte Waregem 0-1

12 juli: Stade Reims - Zulte Waregem 5-2

18 juli: Zulte Waregem - RFC Liège 1-1

19 juli: Zulte Waregem - Norwich City 1-1

Zulte Waregem heeft heel wat oefenwedstrijden gespeeld. Ze begonnen als eerste aan hun nieuwe seizoen en trainden al van begin juni. Er werden ook heel snel oefenwedstrijden ingepland om ritme op te doen.

Er werd verrassend gewonnen van Antwerp, AZ Alkmaar en AEK Athene onder meer, maar op bezoek bij Reims werd wel zwaar verloren en ook tegen Club Luik was het veel minder. Zaterdag is er met een thuisduel tegen KV Mechelen al meteen een belangrijke wedstrijd met oog op een rustig seizoen.

Wat kunnen we verwachten?

Zulte Waregem speelt na een paar jaar in de Challenger Pro League opnieuw op het hoogste niveau. En dus is de vraag in hoeverre ze klaar zijn om meteen een rustig seizoen te gaan draaien in de Jupiler Pro League.

Het voordeel van de hervormingen binnen het competitieformat is dat er geen rechtstreekse daler is. Daardoor is een vijftiende plaats ook al voldoende voor de redding én om zo een jaartje langer te kunnen bouwen. Al is het gevaarlijk om daarop te spelen.