Wat deden Westerlo, Zulte Waregem, Lokeren, STVV en La Louvière op zaterdag in de voorbereiding?

Met nog een week te gaan zijn de Belgische teams volop bezig met de laatste rechte lijn in te zetten richting nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. Heel wat teams speelden dit weekend nog een (laatste) oefenwedstrijd.

Westerlo haalde het in een galawedstrijd met 3-1 van Samsunspor. Carlo Holse had de Turken nochtans vrij vroeg in de wedstrijd op voorsprong gebracht, maar via Tuur Rommens was het nog voor de rust al 1-1.

Westerlo boekt nuttige overwinning, gelijkspel voor Zulte Waregem

Nacho Ferri zette meteen na de koffie Westerlo op voorsprong, dankzij een strafschop kon Thomas Van Den Keybus De Kemphanen helemaal op rozen zetten: 3-1 en wedstrijd helemaal gespeeld.

Ook Zulte Waregem speelde een galawedstrijd. Het kwam in de Elindus Arena tot een 1-1 gelijkspel tegen Norwich City. Ook daar is het duidelijk dat Essevee stilaan naar een typeploeg aan het groeien is.

Wat deden La Louvière en STVV?

La Louvière van zijn kant speelde liefst twee wedstrijden op zaterdag. Eerst verloren ze met 1-2 van Sporting Lokeren, daarna wonnen ze met het kleinste verschil van UR Namur.

STVV versloeg Al Qadsiah op oefenkamp in Venlo met het kleinste verschil. Kort voor de rust klom STVV op voorsprong via Ferrari, na een uitglijpartij van de tegenstander.