Zulte Waregem verrast team uit G5 in spannend oefenduel

Nog vier weken en de competitie in de Jupiler Pro League begint. Aan de Belgische teams om dus stilaan tot een typeploeg te proberen komen, hard te trainen en klaar te zijn voor de start van het seizoen. Daar horen ook oefenwedstrijden bij.

Op zaterdag waren er heel wat oefenwedstrijden. Met daarbij ook al een paar duels op een toch al wat hoger niveau. Zulte Waregem nam hij bijvoorbeeld op tegen Royal Antwerp FC.

Essevee staat al heel wat verder in zijn voorbereiding, omdat het veel vroeger dan de andere teams is begonnen aan de trainingen. Zij willen er meteen staan bij de start van het seizoen.

Sinds vrijdag moeten ze het wel doen zonder Demba Diop. Die trok voor 7,5 miljoen euro naar Straatsburg en is op die manier vooral financieel een enorm goede zaak gebleken voor Zulte Waregem.

Traoré maakt het verschil

Tegen Antwerp deden ze het ook zonder Diop prima. Traoré zorgde voor het enige doelpunt in de wedstrijd en dus werd er met 1-0 gewonnen door Zulte Waregem tegen Antwerp.

Voor De Boeren is het een opsteker in de voorbereiding. Later op de dag spelen ze nog een tweede oefenwedstrijd tegen Olympic Charleroi.