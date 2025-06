Zulte Waregem maakt indruk, opvallende tester scoort in oefenwedstrijd

Zulte Waregem is niet slecht begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook tegen buur Racing Waregem werd flink gewonnen: 0-5. Een mooie zaak richting de rest van de voorbereiding.

Zulte Waregem had zijn eerste oefenwedstrijd al met 6-0 gewonnen en ook tegen Racing Waregem waren ze veruit de betere. Deze keer werd met 0-5 gewonnen bij de buur uit Waregem.

Tester scoort

Van Keymolen scoorde net als in oefenwedstrijd één meteen een doelpunt, goed voor een 0-1 tussenstand bij de rust. Na de pauze werd de score nog flink aangedikt door Solomon, Talini, Hedl en Erenbjerg.

Odeh Solomon zorgde voor de 0-2. Dat is volgens Het Nieuwsblad een testspeler uit Nigeria die op de rechstachter en de rechterflank kan worden uitgespeeld en dus ook wel wat aanvallende kwaliteiten heeft.

Knappe overwinning

Of en wanneer er beslist wordt of zijn testperiode ook wordt omgezet in een contract? Dat zal later nog moeten blijken. Voor nu zijn ze bij Essevee vooral blij met hoe een en ander allemaal aan het lopen is.

Het is altijd het plan geweest van de club om er bij het begin van het seizoen meteen te staan. Dan kunnen er belangrijke punten gepakt worden in de strijd tegen degradatie.