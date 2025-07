Anderlecht krijgt serieuze boost voor eerste EL-wedstrijd van het seizoen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht trapt vanavond zijn Europese campagne af tegen BK Häcken. Het Lotto Park is volledig uitverkocht voor de eerste officiële match van het seizoen.

Donderdagavond begint het echte werk voor Anderlecht. De Brusselaars zullen het in de tweede voorronde van de Europa League opnemen tegen BK Häcken.

Vanavond staat de wedstrijd in het Lotto Park op het programma. De wedstrijd is enkel te zien op Mauve TV in België, niet op de gewone teleivisie dus.

Een reden extra voor de fans om naar het stadion te komen, en dat exact wat ze zullen doen. Anderlecht maakte namelijk bekend dat het stadion is uitverkocht voor de eerste officiële match van het seizoen.

De mensen zijn duidelijk benieuwd naar het nieuwe seizoen. We zullen straks zien welke keuzes Besnik Hasi maakt omtrent zijn kern. Hij zou kunnen verrassen.

Dan wordt er vooral gedacht aan Marco Kana, die tijdens de voorbereiding een heel goede indruk achterliet. Hij kan eventueel centraal achteraan spelen, omdat Jan-Carlo Simic onzeker was.