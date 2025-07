De transfer is onvermijdelijk: Standard-speler kondigt zijn vertrek aan na zes jaar bij de club

De transfer van Nathan Ngoy naar Lille zal binnenkort officieel worden bevestigd. Hij heeft zojuist aangekondigd dat hij Standard verlaat.

De transfer van Nathan Ngoy naar Lille OSC zal doorgaan. De 22-jarige verdediger is in Frankrijk, waar hij al medische tests heeft afgelegd. Ngoy, die vorig seizoen door Ivan Leko werd gezien als de "meest getalenteerde speler in de kern", kan nu al worden beschouwd als een teamgenoot van Arnaud Bodart en Thomas Meunier.

Op zijn sociale media nam hij afscheid van Standard. Na zes jaar bij Standard is de tijd gekomen om afscheid te nemen. "Ik kwam in juli 2019 binnen als een jonge tiener vol dromen... Ik vertrek in 2025 als een man, trots om dit shirt te hebben gedragen, om mijn professionele debuut hier te hebben gemaakt, en mijn allereerste doelpunt in een Clasico te hebben gescoord", schrijft hij.

Een sterk karakter om op te staan na blessures

Ngoy vergeet niet wat hij aan de Rouches te danken heeft: "Ik wil iedereen bedanken die mijn pad heeft gekruist: de trainers, de staf, de spelers, het bestuur... en vooral jullie, de supporters. Bedankt voor de liefde, de steun, de berichten, de liederen... Jullie hebben me altijd thuis laten voelen."

De voormalige Duivel moest zware blessures en een mislukte transfer naar Luton afgelopen zomer overwinnen, maar bleef altijd hard werken: "Ik heb mooie momenten beleefd, vreugde, maar ook teleurstelling... Maar het was een echt avontuur, bij een club die voor de volle 100% leeft. Ik verlaat de kleedkamer, maar niet de club. Ik word nu een supporter, met dezelfde passie, dezelfde trots en dezelfde toewijding die ik altijd op het veld heb proberen te tonen."

"Bedankt voor alles. Deze club zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Tot ziens, Nathan", besluit hij. Standard verliest een speler die veel had kunnen betekenen voor Mircea Rednic op het veld, maar zou 4,5 miljoen moeten ontvangen in de deal, terwijl hij al numeriek is vervangen door Josué Homawoo in de verdediging.