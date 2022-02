Nederlaag in Parijs werd Ancelotti niet in dank afgenomen door Real-bestuur

Real Madrid onderging eerder deze week op bezoek bij PSG de wet van de sterkste. De Koninklijke werd in het defensief gedreven en mocht van geluk spreken dat Thibaut Courtois een begenadigde dag had. Uiteindelijk werd het 'slechts' 1-0, na een doelpunt van Kylian Mbappé in blessuretijd.

Real Madrid legde een erg flauwe prestatie op de mat in het Parc des Princes. Real verloor met het kleinste verschil, waardoor alles nog op het spel staat in de terugwedstrijd. Volgens ESPN zou de nederlaag tegen PSG desondanks heel zwaar zijn aangekomen in de bestuurskamer van Real Madrid. Vooral de defensieve manier van voetballen waarvoor Carlo Ancelotti geopteerd had zou maar matig geapprecieerd worden. De keuze voor Dani Carvajal, die compleet overvleugeld werd door Kylian Mbappé, pakte evenmin gunstig uit. Ancelotti en co zullen op negen maart hoe dan ook uit een ander vaatje moeten tappen in de terugwedstrijd in het Santiago Bernabeustadion.