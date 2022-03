🎥 Bekijk de mooie assist die Jérémy Doku bij Rennes achter zijn naam kreeg

Jérémy Doku is dit weekend ingevallen in de 71ste minuut bij Rennes. Hij had niet veel tijd nodig om belangrijk te zijn voor zijn team: hij gaf al snel een assist aan Gaëtan Laborde.

Jérémy Doku is terug: tegen Montpellier pikte de Rode Duivel al een minuutje meer en in de thuiswedstrijd tegen Angers zat er al wat meer speeltijd in. Doku kwam negentien minuten voor affluiten Serhou Guirassy vervangen bij een 1-0-voorsprong. Doku toonde zich al snel beslissend: een kwartier stond hij op het veld toen hij de assist voor Gaëtan Laborde gaf na voorbereidend werk op links. Het was een typische actie van Doku, die naar zijn linkervoet ging om de voorzet over de grond te trappen. Die belandde in de voeten van Laborde, die vervolgens van kortbij kon binnentrappen. Rennes won van Angers met 2-0. 🅰️ La passe décisive en mode caramel de Jeremy Doku comme assist pour Laborde



🔄 Monté au jeu à la 72’

🎯 Décisif à la 87’ pic.twitter.com/cBlaTefRPm — Actu @BelRedDevils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) March 6, 2022