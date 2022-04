Lommel verlengt contract van voormalige eersteklasser

SK Lommel heeft dinsdagavond de contractverlenging bekendgemaakt van Robin Henkens.

Henkens, ondertussen 33 jaar, kwam via Racing Genk het profvoetbal binnen en werd dan overgenomen door Lommel (United toen nog). Daarna ging de middenvelder naar KV Mechelen , Waasland-Beveren en Westerlo om in december 2017 opnieuw een contract te tekenen in Lommel nadat hij het seizoen daarvoor einde contract was bij Westerlo.

Henkens speelde in totaal al 212 wedstrijden voor Lommel, een stevig aantal. Daardoor heeft Lommel hem ook een contract aangeboden voor een extra jaar bij de club.

"Ik heb veel te danken aan Lommel, de club is heel belangrijk voor mij. Ondertussen heb ik hier bijna 6 jaar van mijn leven doorgebracht. Destijds heeft de club me in het profvoetbal gelanceerd en ze zijn altijd in me blijven geloven. Ik kijk uit om hier nog een jaar extra te spelen", aldus de speler zelf.