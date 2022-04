Na hele heisa rond Urbain Spaenhoven: licentie voor 1e Nationale is binnen voor Lokeren-Temse

De licentiecommissie heeft Lokeren-Temse groen licht gegeven om volgend seizoen in Eerste Nationale uit te komen. "We moeten nu 'enkel' nog de licentie op het veld over de streep trekken", reageert de ambitieuze fusieclub met een kwinkslag op zijn website.

Het werd voor Lokeren-Temse geen evidentie om de licentie te behalen, want ze moesten onlangs coach Urbain Spaenhoven, die niet over de juiste diploma's zou beschikken, aan de kant schuiven. Jean-Pierre Vande Velde werd aangesteld als nieuwe T1. Nu voldeden de Oost-Vlamingen wel aan alle voorwaarden, waardoor de licentie voor Eerste Nationale een feit is. Met nog drie speeldagen te gaan staat Lokeren-Temse op de tweede plaats in Tweede Nationale A. De fusieclub telt zeven punten minder dan Sparta Petegem, dat evenwel geen licentieaanvraag voor Eerste Nationale indiende en bijgevolg niet in aanmerking komt voor promotie. ✅ Sporting Lokeren - Temse heeft licentie voor 1e Nationale voor het seizoen ‘22-‘23 beet! 🤍💛🖤



👀 LEES MEER | https://t.co/oHIsdmCeD5 pic.twitter.com/HBgtmybIhy — KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) April 13, 2022