Mertens weet waar hij aan toe is bij Napoli: "Na het seizoen wordt de beslissing genomen op basis van financiële mogelijkheden"

De toekomst van Dries Mertens is nog steeds niet ingevuld. De Rode Duivel zal overigens nog even geduld moeten hebben. SSC Napoli is niet van plan om voor het einde van het seizoen iets te laten weten.

SSC Napoli kan dan wel een optie lichten in het contract waardoor Dries Mertens automatisch één seizoen langer zal blijven, maar dat wil Partenopei niet doen. Ciro is namelijk één van de grootverdieners en zijn loon kan én wil de club niet langer dragen. “We houden ons nu vooral bezig met de gebeurtenissen op het veld”, aldus Cristiano Giuntoli bij Radio Kiss Kiss. “Er staat nog heel veel op het spel. Na het seizoen zullen we op basis van de financiële mogelijkheden beslissingen nemen.” Enkel verlenging bij Champions League-ticket? Wat de sportief directeur van Napoli dus wil zeggen: bij een titel of een ticket voor de Champions League is er voldoende ruimte om Mertens een nieuw contractvoorstel te doen. In het andere geval lijkt het Napolitaanse hoofdstuk van Mertens geschreven…