Een handigheidje van Mino Raiola? 'Vertrek van Pogba bij Manchester United is helemaal nog geen zekerheid'

Waar ligt de toekomst van Paul Pogba? De voorbije dagen regende het geruchten dat de Fransman zijn contract niet wil verlengen. Maar dat is nog niet zo zeker.

Manchester United heeft Paul Pogba nochtans een enorm lucratief voorstel gedaan. De Fransman kan op Old Trafford maar liefst 600.000 euro per week (!) verdienen en op die manier de bestbetaalde speler uit de geschiedenis van de Premier League worden.

Toch lijkt Pogba aan te sturen op een vertrek. Volgende de Engelse media is het echter een schijnbeweging van Mino Raiola. De supermakelaar wil op die manier niet alleen geïnteresseerde clubs uit hun kot lokken, maar meteen de best mogelijk deal voor de middenvelder afdwingen. En dat kan nog steeds in The Theatre of Dreams zijn.