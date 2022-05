Paulo Dybala nadert akkkoord over pikante binnenlandse overstap

Volgens La Gazetta Dello Sport maakt Paulo Dybala deze zomer de transfervrije overgang naar Inter. Na 3 seizoenen Palermo en 7 seizoenen Juventus blijft de Argentijn dus hoogstwaarschijnlijk in Italïë voetballen.

Na 7 seizoenen komt er een einde aan het huwelijk tussen Dybala en Juventus. De Argentijn heeft een aflopend contract, en de Oude Dame is niet van plan om dat te verlengen. Onder meer Atlético Madrid, Tottenham, en Manchester United waren geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller, maar na maanden geflirt lijkt de transfer naar Inter er dan toch te komen.

De Milanezen, die op dit moment in een hevige titelstrijd verwikkeld zijn met stadsgenoot AC Milan, zullen wel eerst ruimte moeten maken in het salarishuis om de komst van Dybala rond te maken. Volgens La Gazzetta is de verwachting dat Arturo Vidal, Matías Vecino, Alexis Sánchez en Stefan de Vrij in de zomer vertrekken.