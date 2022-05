Titelstrijd in Eerste Nationale beslist via groene tafel? Match uit maart tussen Luik en Dender verandert alles!

Luik had afgelopen weekend nog een belangrijke zege geboekt in de play-offs van eerste nationale, maar nu ziet alles er toch opnieuw anders uit.

Luik won met 1-0 van Dender en was daardoor opnieuw leider geworden in Eerste Nationale, met nog een speeldag voor de boeg woensdag.

Als de Luikenaar dan wonnen van Knokke waren ze kampioen, enkel in een ander geval kon Dender via winst tegen Dessel Sport nog naar de titel.

Forfait

Maar er is nu een uitspraak over een match in de reguliere competitie eind maart. Toen speelde Luik met te weinig U21-spelers.

De KBVB heeft die wedstrijd (3-0 winst voor de thuisploeg) nu omgezet in een 0-5 forfait voor Dender. En zo zijn de Oost-Vlamingen opnieuw leider, want zij krijgen twee extra punten en Luik een puntje aftrek voor de slotspeeldag.