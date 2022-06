Strenge mail Erik ten Hag richting United-spelers lekt verder uit: "Elke trainingssessie als een wedstrijd"

Eerder verscheen wereldwijd de mail waarin Erik ten Hag zijn spelers op scherp zette naar aanleiding van het nieuwe seizoen bij Manchester United, maar daar is intussen meer informatie over gelekt.

Zo zou ten Hag volgens The Sun, die de mail in handen kreeg, zijn spelers hebben aangemaand 100% achter hem te staan, maar als dat niet het geval is, ze meteen uit de selectie zouden verdwijnen. Daarnaast gaf hij ook nog aan met een veel hogere intensiteit te willen spelen, zodat "elke trainingssessie als een wedstrijd wordt".

