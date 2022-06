Spelers van Manchester United krijgen duidelijke email van Erik ten Hag

Manchester United moet al naar 2013 teruggaan voor de laatste titel. Het is Ten Hag dan ook menens richting volgend seizoen.

Erik ten Hag wil niet zomaar in het rijtje van trainers bij Manchester United komen te staan. Na Sir Alex Ferguson in 2013 wist niemand nog de titel te pakken in de Premier League.

Ten Hag stuurde de spelers dan ook allemaal een gepeperde email. “De nieuwe trainer stuurde de eerste elftalspelers een e-mail, waarin hij hen vertelde dat voetbal een teamspel is en dat geen enkel individu belangrijker is dan een ander”, vertelt een ingewijde aan The Sun.

Op training zal er moeten gewerkt worden als op de wedstrijden, waardoor hun conditie beter dan ooit tevoren zal zijn, zo schreef Ten Hag. “Ze zullen worden gedrild en gedrild totdat ze het goed doen. En als ze dat niet kunnen, vervangt hij ze door veelbelovende jongeren.”