OFFICIEEL: Club Brugge haalt eerste Japanner ooit binnen

Club Brugge heeft de transfer van Shion Homma afgerond. De 21-jarige Japanner staat in eigen land te boek als toptalent. Club wil hem eerst laten rijpen in zijn beloftenploeg.

De aalvlugge linker winger is niet van de grootste. Hij is slecht 1m64, maar heeft een actie in huis. Club Brugge haalt hem weg bij Albirex Niigata, waar hij nog een jaar contract had.