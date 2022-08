Slecht nieuws voor PSV Eindhoven: Luuk de Jong weken out

Luuk de Jong moest woensdagavond de strijd noodgedwongen staken in de match tegen Rangers FC.

Luuk de Jong speelde de tweede helft niet meer mee bij PSV. Hij zat met een coolpack rond het been op de bank.

Trainer Ruud van Nistelrooy bevestigde vrijdag dat De Jong enkele weken buiten strijd zal zijn. “Het was een acuut moment, dus dan weet je dat het om meerdere weken gaat”, klonk het.

Om een extra spits schreeuwen doet Van Nistelrooy niet meer. “Gelukkig zijn er de afgelopen maanden in het beleid al dingen ingezet die nog steeds lopen, dus we hoeven niet in één keer te gaan reageren.”