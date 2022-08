Ajax blijft foutloos onder Schreuder

Ajax heeft zijn vierde zege van het seizoen behaald, nu was Utrecht het slachtoffer.

Ajax verloor de Johan Cruijff Schaal nog met 3-5 tegen PSV maar sindsdien is het foutloos. Na eerdere overwinningen tegen Fortuna Sittard, Groningen en Sparta won Ajax nu tegen Utrecht.

Ajax won met 0-2, door twee doelpunten in de eerste helft. Berghuis scoorde na 10 minuten de 0-1, Brobbey scoorde net voor de rust, in minuut 45, de 0-2. In de tweede helft kwam Ajax niet meer in de problemen.

Ajax leidt nu met 6 punten voor op PSV maar dat heeft nog 2 wedstrijden te goed net zoals AZ. Feyenoord staat op 2 punten met even veel wedstrijden dan Ajax.