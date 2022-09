Crisis bij Fortuna Sittard: "Burak Yilmaz is de trainer niet"

Fortuna Sittard verbaasde deze zomer met de transfer van Burak Yilmaz, maar na vijf speeldagen staan ze op de laatste plaats en hebben ze nog steeds geen enkel punt gepakt.

Op 21 juni deed Fortuna Sittard met Burak Yilmaz een absolute stunttransfer. De Turkse doelpuntenmachine moest meehelpen om de grote ambities van de Nederlandse club te realiseren. Na vijf speeldagen staan ze echter zonder punten op de laatste plek in de Eredivisie. Trainer Sjors Ultee werd al na drie speeldagen ontslagen, maar een nieuwe trainer is er nog steeds niet. Isitan Gün, voorzitter van Fortuna Sittard, wil wel duidelijk maken dat Burak Yilmaz zijn rol tot spelen beperkt blijft. "Burak Yilmaz is de trainer niet. Na het ontslag van Ultee zijn we met de hele staf gaan zitten. En totdat we een nieuwe coach aanstellen, hebben we iedereen zijn hulp nodig", verklaarde hij.

Wel is het duidelijk dat de Turkse vedette invloed heeft bij Fortuna. "Zolang er geen hoofdcoach is zullen spelers met leiderschapskwaliteiten hun steentje bijdragen om de club verder te helpen", verbloemde de voorzitter het. Volgens vele critici maakt Yimaz het de club zo lastiger een nieuwe trainer te zoeken, maar ook dat ontkracht de voorzitter: "Iedere coach wil zo'n speler in zijn selectie". Burak Yilmaz beloofde inmiddels aan elke speler een premie van duizend euro bij de eerste overwinning, maar tot nu toe heeft dat nog geen effect gehad. Redden Yilmaz & co zich nog?