'Cristiano Ronaldo legt Saoedische monsteraanbieding naast zich neer en gaat gewoon bij andere Engelse topclub voetballen'

Cristiano Ronaldo heeft de aanbieding uit Saoedi-Arabië definitief naast zich neergelegd. De Portugees wil op hoog niveau blijven acteren. En dat zou kunnen bij Chelsea FC.

Cristiano Ronaldo gaat dus niet voor Al-Nassr voetballen. De Saoedische topclub bood CR7 een jaarloon van maar liefst tweehonderd miljoen euro om het mooie weer te maken in de woestijn. De ambities van Ronaldo liggen echter nog steeds hoger.

Volgens de Engelse media wil Chelsea FC de Portugees dan toch binnenhalen. Het is vooral Todd Boehly - de nieuwe eigenaar van The Blues is gevoelig aan grote namen - die wil doorduwen voor Ronaldo. Het is nog maar de vraag hoe de Londense kleedkamer zal reageren op zo'n transfer.

Premier League, Champions League en... Portugese selectie

De Portugees krijgt in Londen de kans om in de Premier League te blijven strijden voor de prijzen, een dansje te placeren op het Kampioenenbal en vooral: CR7 verdwijnt op die manier niét uit het zicht van de Portugese selectie met het oog op het EK in 2024.