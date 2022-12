Lionel Messi draagt wereldtitel op aan Maradona: "Vanuit de hemel heeft hij ons aangemoedigd"

Argentinië vierde dinsdag feest. De wereldtitel werd door Lionel Messi opgedragen aan Diego Maradona.

Het waren hallucinante beelden vanuit Buenos Aires. Een menigte van wel vijf miljoen mensen vierde feest met een parade door de stad. Lionel Messi droeg de wereldtitel op aan Diego Maradona, die twee jaar geleden overleed. “Hij heeft ons vanuit de hemel aangemoedigd”, klinkt het op Instagram.

“Van Grandoli tot het WK in Qatar duurde bijna dertig jaar. Drie decennia waarin de bal me veel plezier en soms ook verdriet gaf. Ik droomde er altijd van om wereldkampioen te worden en ik wilde dat blijven proberen, ook terwijl ik wist dat het misschien nooit zou lukken.”

“De beker die we nu hebben gewonnen, is ook van degenen die dat niet lukte tijdens de vorige WK's die we speelden, zoals in 2014 in Brazilië. Deze beker is ook van Diego, die ons vanuit de hemel aanmoedigde. En van iedereen die ons altijd steunde, ook als niet lukte wat we wilden. Mislukkingen maken deel uit van de reis, zonder teleurstellingen is het onmogelijk om successen te behalen. Vanuit mijn hart: hartelijk bedankt!”