Binnenkort een nieuwe concurrent voor Divock Origi bij AC Milan?

Origi slaagt er niet in om te overtuigen bij AC Milan en er zou dan ook concurrentie op komst zijn.

Na vier jaar Liverpool verliet Divock Origi (27) deze zomer Engeland en trok hij naar Italië en AC Milan. Er werd gedacht dat hij in Italië eindelijk een basisplaats zou kunnen veroveren nadat hij bij Liverpool vaak enkel mocht invallen.

Maar mede door blessures, meestal aan de hamstring, kon Origi coach Stefano Pioli nog niet overtuigen. In 14 wedstrijden (Serie A en Champions League) scoorde hij één keer en gaf hij ook één assist.

Ook voor een plekje bij de Rode Duivels in Qatar was het niet voldoende. Concurrent Ante Rebic viel onlangs uit met een blessure en Origi zou wel eens zijn kans kunnen krijgen in de basis. Maar AC Milan zou volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schira toch al op zoek gaan naar een extra concurrent in de komende transferperiode.

Aan Origi om zich de komende de tijd te bewijzen, als hij fit is, en doen waarvoor hij gekomen is naar Italië. Namelijk goals maken en beslissend zijn.