Lijdensweg Jordan Lukaku gaat verder: 'Nog een niveau naar beneden'

Jordan Lukaku is momenteel aan de slag bij het Spaanse Ponferradina in de tweede klasse.

Aan de slag is echter een groot woord. Lukaku pakt nauwelijks speelminuten en beterschap is er niet in zicht nu de club in degradatienood vertoeft.

Volgens Spaanse bronnen zal de broer van Romelu Lukaku door de Spaanse club uitgeleend worden omdat hij niet meer in de plannen van de trainer voorkomt.

Er zou een oplossing zijn met derdeklasser Talavera. Ook dat is geen ploeg waar een positieve wind waait. Talavera staat 19de op 20 ploegen in de derde klasse.