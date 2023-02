Ook Klopp stelt zich vragen bij enorme koopwoede van Chelsea: "Hoe dit mogelijk is? Ik zeg niets zonder mijn advocaat"

Todd Boehly kijkt niet op een centje meer op minder. Chelsea FC gaf tijdens de afgelopen zomer- en wintermercato meer dan 610 miljoen euro uit. Ook Jurgen Klopp stelt zich vragen.

Niet alleen het totaalbedrag is een record. Nooit eerder betaalde een Engelse club 121 miljoen euro voor een inkomende transfer. Chelsea FC deed het enkele dagen geleden om Enzo Fernandez los te weken bij SL Benfica.

“Ik zeg niets zonder mijn advocaat”, lacht Jurgen Klopp als het over het rollende geld gaat. “Hoe dit mogelijk is met de regelgeving? Ik heb geen idee. Het zijn allemaal goede spelers, maar het is niet aan mij om uit te leggen hoe het werkt.”