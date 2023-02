Thibault Holvoet, assistent-scheidsrechter in Challenger Pro League, op zijn 28ste plots overleden

Triest nieuws uit de voetbalwereld. Thibault Holvoet, een assistent-scheidsrechter die al in de Challenger Pro League actief was, is overleden. Holvoet werd amper 28.

Thibault Holvoet, aangesloten bij RFC Surice in de provincie Namen, gold als een beloftevolle assistent in de Belgische arbitrage. Daarom ook dat hij sinds 2021 al actief was in de Pro League. Zo was hij dit seizoen assistent-scheidsrechter bij competitiematchen tussen Jong Genk en Beerschot en tussen Lommel en Virton. Ook vlagde Holvoet dit seizoen al bij vriendschappelijke wedstrijden van de eerste ploeg van KRC Genk tegen Seraing en het Nederlandse Heerenveen. Holvoet zou in juni nog maar zijn 29ste verjaardag vieren. Zijn heengaan is een abrupt verlies voor de arbitrage. 𝗗𝗲 𝘃𝗼𝗲𝘁𝗯𝗮𝗹𝘄𝗲𝗿𝗲𝗹𝗱 𝗿𝗼𝘂𝘄𝘁.



We vernamen vandaag het overlijden van 𝗧𝗵𝗶𝗯𝗮𝘂𝗹𝘁 𝗛𝗼𝗹𝘃𝗼𝗲𝘁, 28-jarige assistent-scheidsrechter van de CPL.



Het volledige KMSK Deinze-team betuigt haar meest oprechte deelneming aan de familie en vrienden van Thibault.🤍 pic.twitter.com/YDxJ5lc0Gq — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) February 13, 2023 Uiteraard is deze tragedie het grootst voor de familie en de vrienden van Thibault Holvoet. Ook onze redactie wenst hen onze oprechte deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode.