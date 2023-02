Barcelona is lachende derde na Madrileense derby met heel wat Belgen, spektakel en rode kaart

In Madrid stond de derby tussen Real en Atlético op het programma. En dat is en blijft een match op het scherpst van de snee.

Thibaut Courtois begon bij Real Madrid opnieuw onder de lat, terwijl Eden Hazard bij De Koninklijke de hele match op de bank bleef.

Bij de bezoekers mocht Yannick Carrasco in de basis beginnen, voor Axel Witsel was er uiteindelijk een invalbeurt van een kwartier.

De wedstrijd zelf dan? Die brak eigenlijk pas laat in de wedstrijd open. Bij de rust stond het nog 0-0, na de koffie gebeurde alles met invallers.

Eerst pakte Correa rood voor Atléti, dat daarna met tien wel op voorsprong kwam via een andere invaller: Gimenez.

Barcelona gelukzalig?

Nog was het niet gedaan, want Rodriguez kon vijf minuten nadat hij het veld was ingekomen al voor de 1-1 zorgen.

Verder kwam Real niet meer, waardoor Barcelona de lachende derde is in LaLiga. De Catalanen kunnen zondag de kloof op tien punten brengen als ze winnen in Almeria.