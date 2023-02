Juventus ziet 'verloren zoon' terugkeren na 315 dagen zonder wedstrijd

Je zou al bijna vergeten dat Paul Pogba de overstap maakte afgelopen zomer van Manchester United naar Juventus. Omwille van blessures speelde hij nog geen minuut. Hij zou zijn tweede debuut kunnen maken nu dinsdag voor in de Turijnse derby.

Het was al een lijdensweg zowel voor Paul Pogba als voor Juventus. De Franse middenvelder kwam nog geen minuut in actie dit seizoen voor de ploeg uit Turijn. Hij zag ook het WK in Qatar omwille van een blessure door zijn neus geboord worden.

Pogba had al een knieblessure tijdens zijn periode bij Manchester United. De middenvelder wou zich echter niet laten opereren om zo toch fit te geraken voor het WK. Een foute beslissing uiteindelijk, maar mogelijk kan hij toch nog van belang zijn voor Juventus in het tweede deel van het seizoen.

Tegen Torino keert Pogba terug, bevestigde Allegri in de persconferentie voorafgaand aan de burenruzie. "Hij voelt zich steeds beter en morgen keert hij terug in de wedstrijdselectie. En als het nodig is, gaat hij ook spelen. Lang spelen zal niet lukken, maar Pogba is een erg goede speler die impact kan hebben op de wedstrijd. Hij heeft al 315 dagen niet gespeeld", vervolgde Allegri. Dus vanaf de aftrap hoeft het publiek van Juventus hem voorlopig niet in het veld te verwachten. "Ik spreek veel met Paul, hij moet beseffen dat hij met de juiste mentaliteit het goede spoor weer vindt. En dan kan hij heel belangrijk voor ons zijn."