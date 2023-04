📷 Lille weet in gek slot toch nog te winnen van Lorient en klimt op naar de vijfde plek

Lille dacht twee punten te hebben verloren na de enorme misser van Jonathan Bamba vijf minuten voor tijd, maar Edon Zhegrova's treffers in het absolute slot bezorgde hun alsnog de vijfde plaats.

Lille was heel dicht bij nieuw puntenverlies. In de strijd om Europees voetbal konden ze zich geen nederlaag of gelijkspel veroorloven tegen Lorient. Bij Lille dachten ze al snel dat ze hun schaapjes op het droge hadden na het openingsdoelpunt van Rémy Cabella. De spelers van Paulo Fonseca kregen dan talloze kansen, maar het volgende doelpunt van de wedstrijd kwam om op naam van Hakes. Een kwartier voor tijd stond het plots gelijk. Amper twee minuten later moest Lorient Abergel van Lorient met zijn tweede gele kaart het veld verlaten.



Het slot van de wedstrijd was prachtig om te zien. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd miste Jonathan Bamba ongebrijpelijk een kans van in de kleine rechthoek. Die misser leek Lille twee dure punten te kosten. Het was zonder rekening te houden met de Kosovaarse spits Edon Zhegrova die in de extra tijd twee levensreddende goals scoorde voor de Dogues, die van dit succes profiteerden om opnieuw aansluiting te vinden bij de top vijf.