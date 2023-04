Romelu Lukaku krijgt een schorsing na het racisme-incident: hallo FIFA en de andere bonden?

Romelu Lukaku is tegen Juventus andermaal slachtoffer van racisme geworden. Wanneer dat ooit eens zal stoppen, weet niemand. Dat hij na zijn rode kaart alsnog daarvoor geschorst wordt, is gewoon degoutant.

Dinsdag was Romelu Lukaku andermaal slachtoffer van racisme. Tegen Juventus kreeg hij vanuit de tribunes oerwoudgeluiden en andere racistische gezangen naar zich heen. Lukaku haalde zijn gram door in het slot vanop de stip de gelijkmaker binnen te trappen en dat met een vinger voor de mond te vieren.

Een sterk statement, maar misbegrepen door de scheidsrechter. Hij dacht dat Lukaku provoceerde en gaf hem zijn 2e geel. Zo mocht hij voortijdig het veld verlaten. Je zou denken dat de disciplinaire commissie in Italië de speeldag schorsing voor zijn 2e geel zou kwijtschelden, maar niets is minder waar: Lukaku werd gewoon een speeldag geschorst.

Die sanctie voor Lukaku is kortweg gewoon degoutant. In plaats van op te komen voor een van zijn sterspelers, koos de commissie in Italië voor een straf.

HALLO FIFA?

De enige juiste beslissing was: kwijtschelding van de straf en een statement vanuit de bond de wereld insturen. "Racisme kan niet in deze wereld en we gaan de daders opsporen en een levenslang stadionverbod en een zware boete geven. We staan allemaal achter Romelu Lukaku en elk ander slachtoffer van racisme", zou de boodschap moeten zijn.

Ook moeten de voetbalbonden dat daarna systematisch blijven doen. Alleen zo kan je het racisme min of meer uit de voetbalstadions houden. De wereldvoetbalbond FIFA moet ook gewoon geld aan de nationale bonden geven. Zo hebben ze extra middelen om de daders op te sporen, want campagnes zijn niet genoeg.

Al zal dat wellicht niet gezoeg zijn. Racisme is er altijd al geweest en zal er spijtig genoeg in de toekomst nog altijd zijn. Ook zullen er altijd wel onverlaten zijn die zich aan racisme zullen bezondigen. Maar alle acties tegen racisme helpen.

Daarom is de uitkomst van het racisme-incident met Lukaku zo degoutant. Het lijkt wel dat racisme gewonnen heeft, terwijl dat nooit mag gebeuren. Racisme heeft gewoon geen plaats in het voetbal en de rest van de wereld.