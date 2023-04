Zijn de plooien tussen Kylian Mbappé en PSG echt gladgestreken?

Kylian Mbappé was deze week heel misnoegd over een promotiefilmpje dat PSG had gemaakt met hem in de hoofdrol. Hij haalde uit naar zijn club, maar volgens zijn trainer is er niets blijven hangen. Al zijn dat zijn woorden.

PSG is een geweldige club en een geweldige familie, maar het is absoluut niet Kylian Saint-Germain", verklaarde de aanvaller in een scherp statement op zijn sociale media nadat PSG een promotiefilmpje had gelanceerd op hun sociale mediakanalen met de Franse ster in de hoofdrol. Mbappé had geen idee dat het ter promotie voor de abonnementenverkoop ging. "Het leek op een gewoon interview voor een marketingdag van de club. Maar ik ga niet akkoord met de gepubliceerde video. Daarom verdedig ik dus mijn individuele portretrechten." Volgens coach Christophe Galtier is alles terug koek en ei tussen beide partijen "Iedereen heeft zijn manier van reageren en ik weet dat er veel discussies waren tussen de directie en Kylian", verklaarde hij. "Het misverstand is uit de weg geruimd." Al zijn dat dit de woorden van de trainer die de rust wil bewaren in zijn spelersgroep. Mbappé heeft zelf niet officieel gereageerd dat alles is bijgelegd tussen hem en PSG.





