Oude bekende JPL topkandidaat om nieuwe coach van Lukaku te worden

Inter is op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Simone Inzaghi lijkt niet te mogen blijven na een teleurstellend seizoen. Voor de functie hebben de Milanezen nu een oude bekende van de Jupiler Pro League op het oog.

Inter heeft immer het eerste contact gelegd met Porto-manager Sérgio Conceição, ex-speler van Standard. En die zou daar wel oren naar hebben. Volgens La Gazzetta dello Sport is hij zelfs de topkandidaat om over te nemen.

Conceiçao wordt bij Porto echter op handen gedragen en heeft nog een contract voor een jaar, maar de manager zou behoorlijk ambitieus zijn. Hij heeft de intentie om als manager terug te keren naar Italië en er is verkennend contact gelegd tussen twee partijen.

Inter weet wel dat het geen makkelijke onderhandelingen zullen worden. Conceiçao heeft eerder gesprekken gevoerd met Napoli en Inter, maar hij tekende toen een nieuw contract. Andere twee namen op de shortlist van Inter zijn Thiago Motta en Roberto de Zerbi.

Het enthousiasme van Conceiçao zou wel moeten passen bij Romelu Lukaku. Al is het nog niet zeker of die volgend seizoen ook in Milaan speelt. Hij is immers nog eigendom van Chelsea en heeft er geen te best seizoen opzitten. Mogelijk houden ze hem dan ook niet.