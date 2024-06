De jacht van Romelu Lukaku op Cristiano Ronaldo: een strijd om de titel van topscoorder aller tijden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Romelu Lukaku heeft al meermaals getoond hoe belangrijk hij is voor de Rode Duivels. Nu heeft hij zich in het rijtje van de groten der aarde geplaatst.

Topscoorder Rode Duivels

Romelu Lukaku heeft zich al enige tijd terug gekroond tot topscoorder aller tijden bij de Rode Duivels. Met zijn 85 doelpunten voor België heeft hij een ruime voorsprong op Eden Hazard (33 doelpunten) die vorig seizoen besloot om een einde te maken aan zijn actieve loopbaan als voetballer.

Met zijn twee doelpunten tegen Luxemburg toonde hij dat hij in bloedvorm is voor het komende EK in Duitsland. Een eerste helft vol gemiste kansen maar Rode Duivels winnen wel vlot van Luxemburg en kunnen met vertrouwen naar EK

Die twee doelpunten hebben ervoor gezorgd dat hij een legende voorbij is gestreefd in de internationale topscorerslijst.

Lukaku doet beter dan Ferenc Puskas

Dankzij zijn 84ste en 85ste doelpunten tegen Luxemburg steekt Lukaku de Hongaarse legende Ferenc Puskas voorbij. Deze kwam in zijn internationale carrière 84 keer tot scoren in 89 interlands. Lukaku zelf kwam al 115 keer in actie voor de Rode Duivels.

Lukaku staat nu op een gedeelde 6de plaats samen met Ali Mabkhout van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij had ook 115 interlands nodig om tot 85 doelpunten te komen.

Top 5 in het vizier

Het komende EK in Duitsland kan wel eens heel belangrijk worden voor Lukaku persoonlijk. Zo heeft hij de top 5 in het vizier.

Op de 5de plaats staat momenteel Mokhtar Dahari van Maleisië met 89 doelpunten en op de 4de plaats staat Sunil Chhetri van India met 93 doelpunten.

Om internationaal topscoorder aller tijden te worden zal Lukaku nog wel even moeten doorgaan. Daar staat Cristiano Ronaldo met 123 doelpunten aan de top De Portugees kan onder Roberto Martinez zijn vleugels daar nog een aantal doelpunten bijdoen op het komende EK.

Om zich optimaal voor te bereiden op het tornooi is het nu nog even een aantal dagen rust voor Lukaku. Countdown naar de finale: Ontdek de weg naar succes van de Rode Duivels!