'Klap voor Vincent Kompany bij Bayern München: transfertarget die nog bij Anderlecht heeft gespeeld kiest voor andere Europese club'

Vincent Kompany moet bij Bayern München volgend seizoen voor goede resultaten zorgen. De Belgische coach zal ongetwijfeld een aantal nieuwe spelers aantrekken deze zomer, maar ziet nu een transfertarget wel voor een andere club kiezen.

Ongeveer een week geleden raakte bekend dat Kompany bij Bayern München graag voor de komst van Joshua Zirkzee wil zorgen. De twee kennen elkaar nog wel.

Maar volgens 'TeamTalk' staat de Nederlander dicht bij een akkoord met AC Milan. Persoonlijk zou er een akkoord zijn en op clubniveau lijkt ook alles in orde.

De Italiaanse club wil de transfer nu zo snel mogelijk in orde maken. Er staan nog gesprekken gepland om alles af te ronden. Milan zou 40 miljoen euro betalen voor Zirkzee.

Zirkzee speelde in 2021/2022 een seizoen bij Anderlecht dat hem toen huurde van Bayern München. Hij scoorde toen 18 keer in 47 wedstrijden.

🚨📈 #ACMilan are taking the last steps for Joshua #Zirkzee. 🇳🇱



⏳ No issue on personal terms, the 🔴⚫ are working to close the still missing aspects asap, to beat the competition from the other clubs in the race.



