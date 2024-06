Analisten kibbelen over afwezigheid Thibaut Courtois bij de Rode Duivels

De afwezigheid van Thibaut Courtois heeft al voor de nodige commotie gezorgd. Twee bekende analisten hebben hier beide duidelijk een andere mening over.

Afwezigheid Thibaut Courtois

Er is al heel veel inkt gevloeid over de afwezigheid van Thibaut Courtois. Niemand gaat ontkennen dat hij één van de beste doelmannen ter wereld is, maar er is meer. Om een team te vormen heb je niet alleen de beste spelers nodig, maar moet er ook een goede teamgeest en mentaliteit zijn.

Daarin verschillen Karl Vannieuwkerke en Imke Courtois duidelijk van mening.

Daar begint het

In De Zondag werden Imke Courtois en Karl Vannieuwkerke bevraagd over de afwezigheid van Thibaut Courtois. Beide analisten en sportkenners hadden duidelijk een andere mening.

“Het was ook moeilijk om hem mee te nemen. Hij wil zelf niet”, zei Karl Vannieuwkerke. Die begint met de grondslag van de situatie.

Groepsdynamiek vs kwaliteit

“Ik begrijp best dat je rekening moet houden met de groepsdynamiek en Thibaut zal wel een minder gemakkelijk karakter hebben. Maar ik heb wel het gevoel dat het probleem vooral of misschien alleen maar tussen hem en Tedesco speelt. En vooral: hij blijft de beste doelman ter wereld. Ik had het toch nog eens overwogen”, is Imke Courtois duidelijk.

Karl Vannieuwkerke is duidelijk een andere mening toegedaan. “Ik dus niet! De groepsdynamiek is helemaal verstoord en je komt veel verder met spelers die met elkaar omgaan als broers dan als ploegmaten."