Niet iedereen was blij tijdens België - Luxemburg: "Ik heb geen plezier ervaren"

Luxemburg verliet het Koning Boudewijnstadion met een 3-0 nederlaag. Op zich geen schande, maar bondscoach Luc Holtz was toch duidelijk teleurgesteld.

De twee 3-0 nederlagen tegen Frankrijk en België zullen de progressie van Luxemburg in de afgelopen jaren niet aantasten. Onze buren waren dicht bij directe kwalificatie voor het EK, maar werden uiteindelijk uitgeschakeld in de play-offs.

Gisteren moest het team het doen zonder een aantal sterkhouders en kan daarom tevreden zijn dat ze het tot in de laatste minuten van de eerste helft hebben volgehouden.

"Ik ben tevreden over de getoonde mentaliteit en bedank mijn spelers, want de omstandigheden waren extreem moeilijk met zoveel afwezige spelers. Ik ben ook tevreden met het resultaat, want ik was me er goed van bewust dat het met slechts drie dagen rust heel lastig zou worden," aldus bondscoach Luc Holtz.

Teleurgesteld Luxembourg

Toch plaatst hij een serieuze kanttekening: "We hebben al enkele jaren een speelstijl ontwikkeld, die heel moeilijk was toe te passen tegen Frankrijk en België. Onder deze omstandigheden stel ik mezelf de vraag of ik door wil blijven spelen op de manier waarop we spelen, want als coach heb ik geen plezier beleefd aan deze twee wedstrijden."

Een krachtige boodschap van een coach die al 14 jaar aan het roer staat van het team. De Luxemburgse bondscoach is waarschijnlijk bijzonder gefrustreerd door het magere resultaat van slechts één schot op doel tegen onze Rode Duivels. Maar heeft Luxemburg zijn plafond al bereikt?