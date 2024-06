Philippe Albert vindt dat Domenico Tedesco actie moet ondernemen na tegenvaller: "Hij zou een haalbare oplossing zijn"

België heeft zaterdagavond Thomas Meunier geblesseerd zien uitvallen tegen Luxemburg. Zijn EK lijkt in gevaar te zijn. Moet Tedesco een vervanger zoeken?

Domenico Tedesco heeft de officiële selectie voor het EK ingediend, maar als Thomas Meunier niet fit geraakt voor het EK, staat de regelgeving toe om een medische joker op te roepen. Maar het is nog de vraag of dit in zijn plannen past.

"Volgens de laatste berichten overweegt hij niet om een extra speler mee te nemen", begint Philippe Albert bij RTBF. "Ik denk dat dat inderdaad een fout is. Er zijn te veel spelers die gebrek hebben aan speeltijd, die al weken aan de kant staan. Om Thomas te vervangen, denk ik dat iemand zoals Alessio Castro Montes zeker een meer dan haalbare oplossing zou zijn", zegt Philippe Albert tegen RTBF.

Daarnaast is ook de verdediging getroffen: "Er zijn al blessures bij Jan Vertonghen en Arthur Theate. Het begint te veel te worden."

Nog een extra vraagteken voor Tedesco

Moet er dus een speler worden opgeroepen die al meer dan twee weken vrij is? "Ik heb daar geen probleem mee, omdat het echte professionals zijn. Ze hebben een programma te volgen tijdens hun respectievelijke vakanties. Ik zie geen enkel probleem om een speler weer op te roepen."

Het is nu afwachten of Tedesco de stap zal zetten in geval van een bevestigde blessure bij Thomas Meunier: "Ik maak me geen zorgen over de groepsfase waarin we het wel moeten redden met wat we hebben. Maar voor de rest van de competitie, vanaf de achtste finales, zullen we oplossingen moeten vinden en vooral spelers hebben die fysiek op 100% zijn", besluit Albert.