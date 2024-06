Club Brugge-CEO Bob Madou vertelt wat we mogen verwachten van het nieuwe stadion

Club Brugge wil heel graag een nieuw stadion bouwen. CEO Bob Madou vertelde wat we kunnen verwachten.

Club Brugge heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion beet. Toch wordt er nog een beetje bang afgewacht omdat er beroep wordt verwacht van buurtbewoners.

Club Brugge-CEO Bob Madou was te gast bij de podcast 'MidMid', waar hij vertelde wat we kunnen verwachten van het nieuwe stadion. "In mijn beleving is het een mooi, functioneel, compact honderd-procent-voetbal stadion", vertelde hij.

"Je zit zeer dicht bij het veld met een vrije steile spionkop", gaat hij verder. Het doet zo wat denken aan het stadion van Borussia Dortmund. "Die stijl inderdaad", bevestigt Madou.

"Het nadeel heeft ook voordelen. Het wordt niet commercieel geëxploiteerd. Er gaan geen andere evenementen plaatsvinden. Het is dus zuiver voor voetbal bedoeld, geen concerten en dergelijke. Absoluut niet. Het is een voetbalstadion", besluit hij.

Nog tot 20 juni kunnen buurtbewoners of actiegroepen beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning. Het wordt sowieso nog even afwachten...