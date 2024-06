'Club Brugge richt zijn pijlen: blauw-zwart onderhandelt met spits'

Club Brugge werd op de allerlaatste speeldag van het seizoen landskampioen na een gelijkspel tegen Cercle Brugge. Er werd stevig gevierd, maar er is geen tijd te verliezen bij blauw-zwart.

De club is achter de schermen al flink aan het werk om versterkingen voor volgend seizoen te halen. Ardon Jashari tekende al en er komen zeker nog spelers aan.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Club Brugge haar oog laten vallen op een nieuwe spits. Het gaat dan om Franculino, die momenteel bij Midtjylland speelt.

Franculino speelde in de jeugd bij SL Benfica en trok nadien naar de Deense competitie. Daar was hij bij Midtjylland goed voor 17 doelpunten in 32 wedstrijden.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 2,5 miljoen euro geschat. Volgens Tavolieri spreekt Club al met de speler en zijn entourage.

🇬🇼 EXCL. #Clubbrugge interested in Franculino !



🔵⚫️ Blauw&Zwart already in touch with player’s side as they are following #FCMidtjylland’s striker carefully his situation.



⏳ Wait&See… #mercato #JPL #FCM pic.twitter.com/56EKXcBeAV