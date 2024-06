Oud-bondscoach begrijpt Domenico Tedesco helemaal niet: "Ik blijf het vreemd vinden"

De Rode Duivels speelden zaterdagavond hun laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK in Duitsland. Toch liep niet alles zoals gepland.

België won de derby tegen Luxemburg met 3-0, een leuke uitslag om mee naar het grote tornooi te trekken. Toch verliep niet alles zoals gehoopt...

Thomas Meunier moest na iets minder dan een kwartier geblesseerd naar de kant. Hij zal woensdag niet mee naar Duitsland trekken. Momenteel heeft Tedesco nog geen vervanger opgeroepen, zo gaan er nu slechts 24 Rode Duivels naar Duitsland op woensdag.

René Vandereycken liet zich uit over de situatie. "Ik hoop uiteraard voor Thomas Meunier dat zijn blessure meevalt, vlak voor zo’n toernooi geblesseerd raken is verschrikkelijk voor een speler. Als blijkt dat hij heel het toernooi zou missen mag Tedesco nog een vervanger oproepen, maar als hij slechts een paar groepswedstrijden buiten strijd is, heeft de bondscoach er wel een verdedigend probleem bij", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik blijf het vreemd vinden dat Tedesco maar 25 in plaats van de 26 toegelaten spelers heeft geselecteerd", gaat Vandereycken verder. "Over wie die 26ste man had moeten zijn, kan je dan nog discussiëren. In mijn ogen had dat, op voorwaarde dat iedereen fit was, Hans Vanaken moeten zijn – nog steeds de ideale vervanger voor Kevin De Bruyne volgens mij."

"Maar aangezien er met Theate en Vertonghen al twee verdedigers twijfelachtig waren, was ook iemand als Koni De Winter een interessante optie geweest. De Winter heeft het dit seizoen goed gedaan bij Genoa én hij kan op elke positie in de verdediging uit de voeten. Hij had dus ook een oplossing kunnen zijn voor Meunier", besluit de oud-bondscoach.