📷 IN BEELD: Vincent Kompany en Burnley gehuldigd met enkele opvallende beelden

Burnley is in de bloemetjes gezet voor zijn titel in de Championship. Vincent Kompany stal de show.

Op het balkon van Burnley verscheen Vincent Kompany als een ware held. Hij werd dan ook onder luid applaus onthaalt. "Dit is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Wauw", zei Kompany.

"Niemand geloofde in ons, maar kijk nu: in deze competitie waren we de beste. We hebben hard gewerkt hiervoor, ik hoop dat dat de fans nog het meest van al tevreden stemt."

Kompany werd massaal toezongen tijdens de parade op de open bus, enkele Engelsen hadden zelfs kartonnen borden gemaakt van Kompany.

🎥 "This is AMAZING. Wow. No-one believed in us. Today, in this division, we are the best"A night of celebration following #Burnley 's promotion to the Premier League.It's a special time for their manager, Vincent Kompany #utc #bbcfootball — BBC Sport Lancashire (@BBCLancsSport) May 9, 2023