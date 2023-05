De 1e basisplaats van het seizoen voor Paul Pogba eindigt in tranen

Paul Pogba heeft bij Juventus nog eens in de basis gestaan, maar het was eentje in mineur. Hij moest al snel het veld verlaten.

390 dagen. Zolang was het al geleden dat Paul Pogba bij Juventus nog eens in de basis had gestaan. Tegen Cremonese was het weer zo ver.

Maar het werd een basisplaats in mineur, want Pogba raakte geblesseerd. Zo verliet hij het veld in tranen.

Wat de blessure exact is, is nog niet geweten. De komende dagen zullen de nodige onderzoeken aan het licht moeten brengen wat de blessure exact is. Aan de 1e reactie van Pogba te zien, zal het wellicht ernstig zijn.

Juventus liet zich echter niet van de wijs brengen en won uiteindelijk met 2-0. De doelpunten waren van Fagioli en Bremer. Zo springt Juventus naar de 2e plaats en heeft het 3 punten meer dan nummer 3 Internazionale. Voor Cremonese wordt de situatie steeds hachelijker. Het staat voorlaatste en moet in de resterende 3 wedstrijden nog 6 punten inhalen.