Opvallend: Belg die dit seizoen amper aan de bak kwam, verdient meer dan Zlatan Ibrahimovic

De verschillen in salarissen in de Italiaanse Serie A zijn op zijn minst interessant te noemen. Capology, een online platform dat gespecialiseerd is in salarissen van voetbalclubs kwam met een studie naar buiten.

Wat blijkt? Charles De Ketelaere verdient met zijn 2,8 miljoen per jaar ongeveer een miljoen meer dan Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic komt net zoals CDK dan wel amper aan de bak bij Milan, het blijft toch wel een verrassend gegeven te noemen. Misschien nog opmerkelijker: Divock Origi, die eveneens amper minuten maakt bij de Milanezen, verdient met een jaarsalaris van 5,1 miljoen euro bijna het dubbele van De Ketelaere.

Samuel Umtiti, die dit seizoen op uitleenbasis bij Lecce speelt, is met een loon van 12,3 miljoen euro per jaar de tweede grootste verdiener in de Serie A. De Zuid-Italiaanse club zit echter niet op een berg geld, maar het is FC Barcelona die het loon van de Franse verdediger uitbetaalt.

Dure vogel Juventus koploper, één Belg in de top 10

Dusan Vlahovic, die vorig jaar nog voor 82 miljoen euro de overstap maakte naar Juventus, is de absolute grootverdiener met een slordige 13 miljoen euro per jaar. Romelu Lukaku is de enige Belg die we terugvinden in de top 10. Met 11 miljoen euro per jaar verdient hij iets minder dan spitsbroeder Lautaro Martinez.

Saelemaekers is met 1,2 miljoen euro de minst goed verdienende Belg in de Serie A. Aangezien hij het meeste speelminuten maakt van de Belgen bij Milan, is dat toch wel een markant gegeven. Aster Vranckx krijgt tot slot 1,9 miljoen euro per jaar.