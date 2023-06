Opinie Amerikaan wil alleenheerser zijn bij JPL-club: hij weet niet goed waaraan hij juist begonnen is

De Amerikaan John Textor, voor 80 procent eigenaar van RWDM, weet niet goed waaraan hij begonnen is, denken we dan. In de meeste bedrijven is er even commotie als je bijvoorbeeld de populaire CEO aan de deur zet, maar daarna gaat het leven verder. Dat is even anders in het voetbalwereldje...

Daarom onze stelling: Textor heeft zichzelf in de voet geschoten met Thierry Dailly zonder boe of ba aan de deur te zetten en hem daarna publiekelijk af te maken met zware beschuldigingen zonder dat hij er bewijzen voor had. Uiteraard had iedereen het al zien aankomen. Alleenheerser Afgelopen seizoen waren er al serieuze clashes. Textor en Dailly waren het niet eens over de te varen koers. Textor riep begin dit seizoen zijn andere clubs te hulp om een kern te bouwen. Vooral Botafogo, zijn Braziliaanse club. Voormalig technisch directeur, Julien Gorius, en Dailly vonden dat geen goed idee. Zeker nadat ze het niveau van de meeste van die Brazilianen zagen. Gorius betaalde er met Nieuwjaar al de prijs voor en werd ontslagen. Dailly bleef tegenwind geven en dat werd hem niet in dank afgenomen. Textor vindt, misschien ook niet onterecht, dat hij als absolute meerderheidsaandeelhouder alles te zeggen heeft. Hij wil zowel sportief als extrasportief op alles zijn stempel drukken. Of dat ook slim is, is een andere vraag. Textor heeft weinig voeling met Belgisch voetbal. Bij Lyon werd er vorig weekend een spandoek omhoog gehouden 'Brussel is paars en wit", nadat de Amerikaan gezegd had dat Brussel 'rood en zwart' ging worden. De relatie tussen de harde kern van Lyon en die van Anderlecht was hem ontgaan. Opboksen tegen halfgod Ook bij RWDM heeft hij die interne keuken nog niet goed begrepen. Dailly is niet minder dan een halfgod onder de Molenbekenaren. Een soort Hercules. De man die hen uit het graf deed opstaan. Die hen vanuit de lagere regionen terug naar het profvoetbal bracht. Zo'n man ontslaan van de ene dag op de andere, da's om miserie vragen. De harde kern van MCF heeft al laten weten dat ze de wedstrijden gaan laten stil leggen tot Dailly terug is. Om duidelijk te zijn, dat zijn niet de mannen van BP05 (Brussels Power). BP05 zijn de Ultra's, jongens die er elke wedstrijd zijn. MCF zijn de veel hardere mannen, waarvan er velen een stadionverbod hebben. Dailly maakte er een punt van met al zijn supporterskernen op goede voet te staan. Hij wist wat er leefde rond en binnen de club. Of Textor hetzelfde beoogt, is niet meteen een vraag, want het antwoord is al geweten. De Amerikaan gaat nog veel nodig hebben om alle plooien glad te strijken. Als dat al lukt...